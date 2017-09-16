Полиция Лондона выявила подозреваемого в подготовке взрыва в метро

Полиции удалось идентифицировать подозреваемого в подготовке теракта в метро Лондона.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента Sky News.

"Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на с помощью записей с камер наблюдения”,- сказал заместитель главы полиции Лондона Марк Роули.

Взрыв произошел накануне на станции "Парсонс-грин", пострадали 29 человек.