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Полиция Лондона выявила подозреваемого в подготовке взрыва в метро


Полиции удалось идентифицировать подозреваемого в подготовке теракта в метро Лондона.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента Sky News.

 

"Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на с помощью записей с камер наблюдения”,- сказал заместитель главы полиции Лондона Марк Роули.

 

Взрыв произошел накануне на станции "Парсонс-грин", пострадали 29 человек.

 

 

 



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