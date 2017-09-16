В Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии

Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство" сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости».

"Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам”, - сообщает источник агенства РИА Новости.

Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум.



