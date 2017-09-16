В Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство" сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».
"Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам”, - сообщает источник агенства РИА Новости.
Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум.
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