Европейские индексы - 15-09-17

МОСКВА, 16 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.17% и составил 12518.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.22% и составил 5213.91 пункта, британский FTSE снизился на 1.10% и составил 7215.47 пункта, российский MICEX вырос на 0.08% и составил 2053.81 пункта, а RTSI снизился на 0.41% и составил 1121.01 пункта.