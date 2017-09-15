Трамп предложил отключить интернет для борьбы с терроризмом
Президент США Дональд Трамп после взрыва в Лондоне предложил отключить интернет для борьбы с террористами. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом он написал на своей странице в Twitter.
"С неудачниками-террористами необходимо обращаться жестче. Их основным инструментом является интернет, мы должны отключить его и использовать лучше", — написал Трамп.
Взрыв произошел на станции метро "Парсонс-Грин" в час пик. Ранения получили 22 человека. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент как теракт.
- 21:55 Проблема КНДР требует глобального ответа: Тиллерсон
- 21:47 Трамп предложил отключить интернет для борьбы с терроризмом
- 21:40 Раскрыто 9 из 10 зарегистрированных случаев причинения телесных повреждений
- 21:36 Парламент Курдистана возобновил работу спустя два года после приостановки
- 21:31 Состоялась торжественная церемония открытия XIII Ярмарки армянских товаров и товаропроизводителей «Золотой гранат»
- 21:19 Макрон выступил за отмену эмбарго в отношении Катара в кратчайшие сроки
- 21:12 Глава МИД Арцаха принял участников проходящей в Степанакерте международной конференции
- 20:53 Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела "демократических соседей"
- 20:44 Предстоящие на 16 сентября мероприятия
- 20:17 В Москве состоялось открытие международной научной конференции «300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии. История и современность»
- 19:55 Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера
- 19:21 Продолжаются открытия в рамках «Азербайджанской прачечной»: сотрудник CNN получил от Баку 2,6 млн долларов
- 18:55 Экс-посол Азербайджана в ЕС выступил со скандальным заявлением в связи с «Азербайджанской прачечной»
- 18:07 Предстоящие на 16 сентября мероприятия
- 17:58 Меркель не считает переход всех стран ЕС на евро залогом сильного содружества
- 17:45 Зонд "Кассини" завершил свою миссию
- 17:42 Министр экономического развития и инвестиций Армении посетит с рабочим визитом Иран
- 17:40 Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДР
- 17:36 Министр финансов Армении принял делегацию Международного валютного фонда
- 17:34 Вышел трейлер «Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки
- 17:30 Защита оспорила приговор захватчику заложников в московском банке
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-09-17
- 17:23 Азиатские индексы - 15-09-17
- 17:22 Делегация Армении приняла участие в заседаниях Евразийского экономического совета и Экономического совета СНГ
- 17:20 Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком
- 17:10 В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек
- 17:01 Ереван может претендовать на то, чтобы стать одним из тех городов мира, где создаются умные решения и умные предложения: мэр
- 16:59 Вышел второй приквел «Бегущего по лезвию 2049» с Батистой из «Стражей Галактики»
- 16:56 Министр иностранных дел Армении принял члена Совета Армянской ассамблеи Америки
- 16:46 СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 году
- 16:37 Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
- 16:28 Представители аппарата омбудсмена Армении провели сбор фактов в Тавуше
- 16:19 Опубликовано видео горящей бомбы в лондонском метро
- 16:07 Ученые назвали самый смертоносный вирус на Земле
- 16:04 Взорвавшимся в метро Лондона предметом оказалось самодельное взрывное устройство
14:30, 09.09.2017
Просмотрели 1728 раз Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем
15:10, 09.09.2017
Просмотрели 1691 раз Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос
21:12, 08.09.2017
Просмотрели 1669 раз Нет альтернативы свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе: Гарегин Второй
12:01, 09.09.2017
Просмотрели 1618 раз Неудачный старт армянских борцов вольного стиля на первенстве мира
15:54, 08.09.2017
Просмотрели 1537 раз Премьер-министр Армении принял руководителя делегации ЕС в Армении