Трамп предложил отключить интернет для борьбы с терроризмом

Президент США Дональд Трамп после взрыва в Лондоне предложил отключить интернет для борьбы с террористами. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С неудачниками-террористами необходимо обращаться жестче. Их основным инструментом является интернет, мы должны отключить его и использовать лучше", — написал Трамп.

Взрыв произошел на станции метро "Парсонс-Грин" в час пик. Ранения получили 22 человека. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент как теракт.