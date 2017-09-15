Проблема КНДР требует глобального ответа: Тиллерсон

Проблема КНДР требует глобального ответа, и США стремятся к консенсусу в СБ ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы сначала обращаемся к нашим региональным партнерам — Южной Корее и Японии. Работая с ними и с другими нашими демократическими партнерами, мы продолжаем выстраивать консенсус в Совете Безопасности ООН, чтобы создать единый международный фронт, который продвигает наши ценности и старается укрепить нашу безопасность. Северная Корея — глобальная угроза, и она требует глобального ответа со стороны всех стран", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

Япония входит в СБ ООН в качестве непостоянного члена, избранного на двухгодичный срок, Южная Корея в СБ ООН сейчас не входит.

По его словам, "агрессивный режим" КНДР угрожает региону и подвергает опасности весь мир.