Парламент Курдистана возобновил работу спустя два года после приостановки

Парламент Иракского Курдистана в пятницу вечером возобновил работу после двух лет приостановки своей деятельности, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

Как сообщает курдский телеканал Rudaw, первую сессию, на которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос референдума о независимости автономного региона, проводит вице-спикер парламента.

В регионе традиционно сильны две партии — Демократическая партия Курдистана (ДПК) президента автономии Масуда Барзани и Патриотический союз Курдистана экс-президента Ирака Джаляля Талабани.

В октябре 2015 года силовики, лояльные ДПК, физически не пустили спикера Юсуфа Мухаммеда Садыка и группу депутатов в столицу автономии Эрбиль. Это привело к приостановке работы парламента автономии.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.