Раскрыто 9 из 10 зарегистрированных случаев причинения телесных повреждений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 14 и 15 сентября на территории республики зарегистрирован 1 случай убийства, который раскрыт.

Раскрыто также 9 из 10 зарегистрированных случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев кражи, 4 случая мошенничества и 1 случай хулиганства, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.