Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в дела ее "демократических соседей", передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуют основу демократии, вмешиваясь в свободные и демократические выборы. Мы поддерживаем наших демократических партнеров. Мы работаем вместе, чтобы сохранить демократию от вмешательства в будущем", — сказал он, выступая в Госдепе.

В конгрессе сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения — как правило, со ссылкой на неназванные источники — о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".