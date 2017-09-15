В Москве состоялось открытие международной научной конференции «300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии. История и современность»

В предводительстве Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, в зале торжеств московского храмового комплекса Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ 15 сентября состоялось официальное открытие международной научной конференции «300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии. История и современность», в которой принимают участие более 60 крупных ученых – историки церкви, искусствоведы, философы, культурологи из России, Армении, Украины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, в ходе мероприятия с приветственной речью к присутствующим обратился глава епархии архиепископ Езрас Нерсисян, отметив, что конференция является продолжением возрождения непреходящих ценностей, объединяя всех во имя сохранения великого наследия святых предков и тем самым способствуя духовному, культурному и научному взаимообогащению и укреплению братских уз русского и армянского единоверных народов. «Начиная с VIII-IХ века российские армяне, верой и правдой служа своему новому Отечеству, заслужили авторитет, давший Петру Великому основание сказать: “Армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда”. Этот указ Петра I стал основой образования Армянской епархии на благословенной русской земле. Армяне в России воплощали в жизнь величайшую христианскую заповедь: “Возлюби ближнего своего”, за что Россия принимала их как родных в многонациональной и многоконфессиональной отчизне. И ныне, верная заложенным основам, Российская и Ново-Нахичеванская епархия хранит общечеловеческие непреходящие ценности», – отметил владыка, передав слово Католикосу Всех Армян, который своим высоким присутствием почтил мероприятие.

В своей речи благословения и приветствия Его Святейшество Гарегин Второй подчеркнул, что на протяжении своей 300-летней деятельности Российская и Ново-Нахичеванская епархия сыграла неоценимую роль в жизни армянского народа, исполняя свою миссию духовного попечения проживающих в России своих чад.

«Оглядываясь на достойный исторический путь, сегодня с радостью отмечаем усиление Российской и Ново-Нахичеванской епархии в деле церковного строительства. Вдохнув новую силу в утвержденную на прочной основе традицию, преданные духовные служители и благочестивые дети нашего народа во главе с Высокопреосвященным Архиепископом Езрасом Нерсисяном продолжают миссию нашей Святой Церкви в благословенной российской стране. Новыми обретениями и успехами увенчано предводительство нашего народа путями веры и спасения, хранение жизнеспособности духовно-патриотического воспитания и образования наших чад, объединенных вокруг Матери-Церкви. Одним из важных фактов оценки этой священной миссии является данная юбилейная конференция, ставшая лучшим для всех нас поводом пересмотреть в соответствии с императивами нового времени и воспроизведения в епархии обретений прошлого и видения будущего», – отметил Католикос Всех Армян, молитвенно пожелав продуктивной деятельности Российской и Ново-Нахичеванской епархии, укрепления дружбы армянского и русского народов, продуктивности взаимосвязей и сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации.

На открытии с приветственной речью выступили Чрезвычайный и Полномочный посол РА в РФ Вардан Тоганян, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, митрополит Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Игорь Абылгазиев, а также руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов, который поприветствовал всех от имени ректора Православного Свято-Тихоновского Богословского института и Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева и заведующий Кабинетом ориенталистики Московской Духовной Академии диакон Сергий (Пантелеев), передавший добропожелания председателя учебного комитета Русской Православной Церкви и ректора Московской Духовной Академии архиепископа Верейского Евгения.

Во время двухдневной конференции будут рассмотрены различные аспекты этапов развития армянской епархии в России, биографии выдающихся общественных и церковных деятелей, вопросы искусства, образования, арменоведения, проблемы идентичности и культурного развития российского армянства.

Мероприятие организовано Центром арменоведения Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ при сотрудничестве с Первопрестольным Святым Эчмиадзином, Национальной Академией наук Республики Армения, Институтом древних рукописей им. Месропа Маштоца, Национальным архивом Армении, Государственным комитетом по науке министерства образования и науки РА, Ереванским государственным университетом, посольством Республики Армения в Российской Федерации и Главным архивным управлением Московской области.