Продолжаются открытия в рамках «Азербайджанской прачечной»: сотрудник CNN получил от Баку 2,6 млн долларов

Появились новые интересные факты по поводу связанных с Азербайджаном коррупционных сделок: на этот раз в центре коррупции оказался сотрудник CNN (уже бывший сотрудник). Как сообщает Арменпресс, об этом пишет азербайджанское информационное агентство azdaliq.info.

В докладе под названием «Азербайджанская прачечная» в рамках проекта OCCRP упоминается имя бывшего продюсера CNN Эскорта Сагера, получившего взятку со стороны Азербайджана.

Согласно OCCRP, в 2014 году организация Hilux Services перечислила 1 млн 975 тыс евро (2,6 млн долларов США) на зарегистрированный в ОАЭ банковский счет Эскорта Сагера.

Отмечается, что Эскорт Сагер, получив деньги из Азербайджана, опубликовал статьи, пропагандирующие азербайджанские видения по различным вопросам или защищавшие проазербайджанских фигур.

«Одна из статей защищает итальянского парламентария Лука Волонте, который обвиняется в получении денег из Азербайджана, и пересмотре доклада ПАСЕ о нарушениях прав человека в Азербайджане», - говорится в статье, в которой раскрыты коррупционные сделки в Азербайджане.