Экс-посол Азербайджана в ЕС выступил со скандальным заявлением в связи с «Азербайджанской прачечной»

Экс-посол Азербайджана в ЕС Ариф Мамедов выступил со скандальным заявлением в связи с коррупционной схемой, получившей название «Азербайджанская прачечная».

Как сообщает Арменпресс, Мамедов написал в Фейсбуке, что «очередной скандал связанный с Азербайджаном будет называться "СЕКСОДРОМ" или что то вроде этого»

«Я уже писал, что главный лоббист властей во Франции (Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции) Jean-François Mancel вместе со своей женой являются СВИНГЕРАМИ, то есть любителями очень извиняюсь за подробности "парной групповухи". Фактически все лоббисты с сексуальными отклонениями или реально озабоченные.

Баку был также местом для любовных потех и для других сенаторов и евродепутатов. Некоторые уезжали из семей в командировки в Баку для любовных встреч в нашей стране. Конечно же все за наш счет. Правда комнаты для встреч были заранее подготовлены и власти все это тщательно записывали на видео.

Конечно же они за одно приезжали и за своими конвертами. Это совсем потерявшие бдительность получали деньги на счета. Более умные предпочитали наличными.

Читая это, думаю, что власти осознают, что я еще знаю многое другое. Нельзя же народ шокировать постоянно», - написал Мамедов (орфография и пунктуация автора в основном сохранены – ред.).