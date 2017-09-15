Меркель не считает переход всех стран ЕС на евро залогом сильного содружества

Переход всех стран Евросоюза на евро не гарантирует экономическую устойчивость содружества. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

"Валюта важна, но она не может гарантировать, что мы в Европе будем сильными", - сказала она. При этом Меркель подчеркнула, что валютная политика должна быть увязана с экономической. "Но экономическая политика у нас неоднородная", - констатировала глава кабмина,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Комментируя высказывания главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о переходе всех стран ЕС на евро, она сказала: "Для нас важно, чтобы критерии для расширения еврозоны выполнялись как и прежде". Меркель при этом напомнила, что несколько лет назад в еврозону удалось принять страны Балтии, Словакию и Словению.



