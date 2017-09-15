Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДР

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре высказались за урегулирование ситуации вокруг КНДР исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров.

"Главы государств были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями, о необходимости урегулирования этой крайне сложной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров", - сообщили в пресс-службе Кремля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии, в том числе создание зон деэскалации и политическое урегулирование в этой стране.





