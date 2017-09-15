Министр экономического развития и инвестиций Армении посетит с рабочим визитом Иран

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 16 сентября посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Иран, сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.

В ходе визита делегация министерства ознакомится с производственными площадками свободной экономической зоны «Арас» и организацией деятельности торговых центров.

В состав армянской делегации входят представители ЗАО «Мегриская свободная экономическая зона» и группа бизнесменов.

Сурен Караян посетит Иран по приглашению советника президента, секретаря Верховного совета свободных торговых зон Ирана Акбара Торкана.