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Министр экономического развития и инвестиций Армении посетит с рабочим визитом Иран


Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 16 сентября посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Иран, сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.

В ходе визита делегация министерства ознакомится с производственными площадками свободной экономической зоны «Арас» и организацией деятельности торговых центров.

В состав армянской делегации входят представители ЗАО «Мегриская свободная экономическая зона» и группа бизнесменов.

Сурен Караян посетит Иран по приглашению советника президента, секретаря Верховного совета свободных торговых зон Ирана Акбара Торкана.



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