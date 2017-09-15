Министр финансов Армении принял делегацию Международного валютного фонда
17:36, 15 Сентябрь, 2017
Министр финансов Армении Вардан Арамян принял делегацию Международного валютного фонда (МВФ), сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.
В ходе встречи стороны провели двусторонние обсуждения макроэкономических показателей бюджета Армении на 2018 год, а также коснулись предстоящих совместных мероприятий.
Собеседники также обсудили последние события и направления налогово-бюджетной политики и возможные прогнозы и реформы.Министр высоко оценил рамки непрерывного сотрудничества с МВФ и придал большое значение возможностям расширения и укрепления.