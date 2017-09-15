Защита оспорила приговор захватчику заложников в московском банке

Защита оспорила приговор бизнесмену Араму Петросяну, который получил 12 лет колонии за захват заложников в отделении "Сити-банка" в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Мальцев.

"Мы подали жалобу в Верховный суд РФ, в которой просим смягчить приговор и оправдать Петросяна по статье "террористический акт",- сказал защитник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

Петросяна признали виновным в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.