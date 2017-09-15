Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-09-17

ЕРЕВАН, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 сентября, курс доллара США вырос на 0.02 драмa и составил 478.39 драм. Курс евро вырос на 2.28 драмa и составил 571.25 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.31 драм. Курс британского фунта вырос на 18.39 драмa и составил 649.89 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 45.28 драмa и составила 20372.37 драм. Цена серебра сократилась на 2.44 драмa и составила 273.01 драм. Цена платины сократилась на 30.13 драмa и составила 15072.98 драм.