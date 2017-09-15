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Азиатские индексы - 15-09-17


ТОКИО, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.52% и составил 19909.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.42% и составил 1638.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.53% и составил 3353.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 27807.59 пункта.



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