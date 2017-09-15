Делегация Армении приняла участие в заседаниях Евразийского экономического совета и Экономического совета СНГ

Делегация Армении во главе с вице-премьером, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном 15 сентября в Москве приняла участие в заседаниях Евразийского экономического совета и Экономического совета СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе заседания Совета ЕАЭС был обсужден ряд вопросов, связанных с углублением экономического сотрудничества между государствами-членами союза, а также вопросы единого бюджета ЕАЭС-2018, основные направления цифровой повестки дня, регулирование рынка алкоголя.

На заседании Совета СНГ основное внимание было уделено вопросам, касающихся экономической, финансовой и оборонной сфер государств-членов СНГ, в частности, по вопросам сотрудничества в области производства нефтегазового оборудования, единого бюджета государств-членов на 2018 год, создания и развития общей ПВО и Договора о свободной торговле2011 года.