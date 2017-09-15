На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком.

Как сообщает Арменпресс, в первой партии четвертьфинала Аронян белыми победил украинца на 24 шаге.

Еще одну игру гроссмейстеры проведут 16 сентября.