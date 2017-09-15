Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком
На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком.
Как сообщает Арменпресс, в первой партии четвертьфинала Аронян белыми победил украинца на 24 шаге.
Еще одну игру гроссмейстеры проведут 16 сентября.
- 17:58 Меркель не считает переход всех стран ЕС на евро залогом сильного содружества
- 17:45 Зонд "Кассини" завершил свою миссию
- 17:42 Министр экономического развития и инвестиций Армении посетит с рабочим визитом Иран
- 17:40 Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДР
- 17:36 Министр финансов Армении принял делегацию Международного валютного фонда
- 17:34 Вышел трейлер «Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки
- 17:30 Защита оспорила приговор захватчику заложников в московском банке
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-09-17
- 17:23 Азиатские индексы - 15-09-17
- 17:22 Делегация Армении приняла участие в заседаниях Евразийского экономического совета и Экономического совета СНГ
- 17:20 Левон Аронян одержал победу над Василием Иванчуком
- 17:10 В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек
- 16:59 Вышел второй приквел «Бегущего по лезвию 2049» с Батистой из «Стражей Галактики»
- 16:56 Министр иностранных дел Армении принял члена Совета Армянской ассамблеи Америки
- 16:46 СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 году
- 16:37 Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
- 16:28 Представители аппарата омбудсмена Армении провели сбор фактов в Тавуше
- 16:19 Опубликовано видео горящей бомбы в лондонском метро
- 16:07 Ученые назвали самый смертоносный вирус на Земле
- 16:04 Взорвавшимся в метро Лондона предметом оказалось самодельное взрывное устройство
- 15:44 Серж Саргсян посетил выставку, посвященную 200-летию Айвазовского
- 15:37 Ариана Гранде стала новым амбассадором Reebok
- 15:33 Выставка “Европа в Армении: экспо” поспособствует развитию товарооборота между ЕС и Арменией
- 15:27 Вучич заявил, что полноправное членство в ЕС - приоритет Сербии
- 15:21 Тереза Мэй соболезнует раненым во время теракта в лондонском метро
- 15:12 Страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии
- 15:06 Сурен Караян представил делегации МВФ экономические приоритеты правительства
- 14:52 Карен Карапетян обсудил с представителями ИТ-компаний перспективы развития сферы
- 14:44 В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достижения
- 14:40 Ежегодный бизнес-форум ArmTech-17 будет посвящен кибербезопасности
- 14:13 Полиция назвала терактом взрыв в метро Лондона
- 13:58 В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания
- 13:54 Леди Гага отменила выступление на фестивале в Бразилии из-за сильной боли
- 13:48 Подписание нового соглашения ЕС-Армения даст более широкие возможности армянскому бизнесу
- 13:47 Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo
14:30, 09.09.2017
Просмотрели 1721 раз Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем
15:10, 09.09.2017
Просмотрели 1664 раз Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос
21:12, 08.09.2017
Просмотрели 1662 раз Нет альтернативы свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе: Гарегин Второй
12:01, 09.09.2017
Просмотрели 1591 раз Неудачный старт армянских борцов вольного стиля на первенстве мира
15:54, 08.09.2017
Просмотрели 1530 раз Премьер-министр Армении принял руководителя делегации ЕС в Армении