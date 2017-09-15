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В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек


Число жителей планеты, страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек и составило 11%, говорится в докладе пяти гуманитарных организаций ООН "Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире", который представлен в пятницу в Риме.

Масштабы голода сокращались на протяжении десяти лет, но сегодня его рост обусловлен увеличением числа военных конфликтов и последствиями изменения климата, утверждается в объемном документе, который составили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная продовольственная программа, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Их доклад впервые оценивает ситуацию с продовольственной безопасности в контексте планов ООН по ликвидации голода к 2030 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Доклад однозначно предупреждает, что построить к 2030 году мир, не знающий голода и неполноценного питания, будет непросто", — говорят его составители.

 

 



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