Вышел второй приквел «Бегущего по лезвию 2049» с Батистой из «Стражей Галактики»

В сети появился второй короткометражный фильм по мотивам «Бегущего по лезвию». Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers. Лента получила название «2048: Некуда бежать». События в ней разворачиваются спустя 12 лет после произошедшего в первойкороткометражке. В ролике рассказывается история персонажа по имени Саппер, который вступает в схватку с бандитами, защищая девочку.

Главную роль в короткометражке исполнил Дэйв Батиста, известный по роли Дракса из дилогии «Стражи Галактики».

6 октября на экраны выйдет «Бегущий по лезвию 2049», сиквел фильма 1982 года. Режиссером картины стал Дени Вильнев. В ленте сыграли Харрисон Форд, Райан Гослинг и Джаред Лето.