Ереван может претендовать на то, чтобы стать одним из тех городов мира, где создаются умные решения и умные предложения: мэр

В ходе брифинга, организованном в мэрии Еревана мэр Тарон Маргарян и член Совета старейшин, директор ЗАО «Синопсис Армения» Овик Мусаелян представили цели комиссии, созданной мэром Еревана, по разработке и осуществлению программы «Ереван-умный город».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, беседуя о целях создания комиссии, мэр Еревана Тарон Маргарян отметил, что технологическое развитие и инновационные решения, дают широкие возможности для обеспечения более эффективного управления в различных сферх городского хозяйства и развития городской инфраструктуры. И с этой точки зрения, как отметил мэр, необходимость умных решений становится насущной. Принимая во внимание именно этот факт, была создана комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты сферы и представители соответствующих подразделений мэрии.

«В век высоких технологий осуществление программы «Умный город» становится необходимстью. Сегодня во всех крупных городах мира, и особенно, в столицах, обращается особое внимание на умное управление городскй инфраструктурой. И это естественно, что Ереван должен был начать предпринимать серьезные шаги в этом направлении. С этой целью мы создали комиссию, в которой будут действовать рабочие группы, и посредством этих групп мы сможем коснуться почти всех сфер городского хозяйства, привлекая всех наших партнеров, лучших специалистов и талантливую молодежь. Комиссия является открытой, и мы готовы сотрудничать со всеми, и будьте уверены, что внедряя эту программу, мы сможем обеспечить эффективное управление и реализуем программу «Умный город» в Ереване. Я уверен, что наша столица, которая скоро будет праздновать свое 2799-летие, сможет предстать перед миром не только в качестве одного из древнейших городов, но и, учитывая большой потенциал наших специалистов в сфере информационных технологий, Ереван сможет претендовать на то, чотбы стать одним из городов мира, где создаются умные решения и умные предложения»,-подчеркнул мэр Тарон Маргарян, добавив, что в рамках программы «Ереван-умный город» будет изучен успешный опыт электронного городского управления городов-побратимов и городов-партнеров Еревана.

Член Совета старейшин Еревана, председатель комиссии по разработке и осуществлению проекта «Ереван-умный город» Овик Мусаелян в свою очередь поделился деталями о направлениях работ, которые должны быть осуществлены комиссией, отметив, что в Армении информационные и телекоммуникационные технологии являются приоритетными в развитии экономики страны, в результате чего за последние годы реализован ряд успешных программ, что вселяет уверенность, что Ереван в этой сфере может стать одним из передовых городов мира.

“Информационные телекоммуникационные технологии являются приоритетными в развитии Армении, и достигнутые в этой сфере за последние годы успехи и достижения являются довольно значимым показателем. 35-процентный рост за текущий год, около 500 компаний, которые, конечно, решают свои функциональные задачи, но кроме того, многие специалисты этих компаний предлагают инновационные решения, которые могут изменить качество нашей жизни. За последние годы в плане электронного управления в мэрии Еревана также зафиксированы ошутимые результаты, однако мы считаем, что их недостаточно, и мы можем добиться большего. Наша цель-иметь город, где, живущие в нем умные люди создадут умные решения и эффективные системы управления»,-отметил Овик Мусаелян.

Следует отметить, что с целью осуществления программы «Ереван-умный город» будут разработаны три стратегии: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная.