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Министр иностранных дел Армении принял члена Совета Армянской ассамблеи Америки


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 15 сентября принял члена Совета Армянской ассамблеи Америки Брайана Ардуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Армения-Диаспора, заявив, что 6-я всеармянская конференция Армения-Диаспора, которая стартует в Ереване с 18 сентября, является хорошей платформой для обсуждения вопросов общеармянской повестки и поиска новых путей их решения.

На встрече также были затронуты текущие усилия, направленные на углубление армяно-американского дружеского партнерства.

Стороны также обсудили деятельность Армянской ассамблеи Америки.

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