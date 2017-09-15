Министр иностранных дел Армении принял члена Совета Армянской ассамблеи Америки
16:56, 15 Сентябрь, 2017
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 15 сентября принял члена Совета Армянской ассамблеи Америки Брайана Ардуна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Армения-Диаспора, заявив, что 6-я всеармянская конференция Армения-Диаспора, которая стартует в Ереване с 18 сентября, является хорошей платформой для обсуждения вопросов общеармянской повестки и поиска новых путей их решения.
На встрече также были затронуты текущие усилия, направленные на углубление армяно-американского дружеского партнерства.Стороны также обсудили деятельность Армянской ассамблеи Америки.