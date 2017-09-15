Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне

Президент США Дональд Трамп подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом, после происшедшего в пятницу взрыва в лондонском метро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!" - уверен американский лидер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его мнению, "с террористами-неудачниками нужно обращаться гораздо жестче". "Интернет - это их основной инструмент, с помощью которого они вербуют сторонников. Мы должны перекрыть его!" - написал Трамп.