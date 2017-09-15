Представители аппарата омбудсмена Армении провели сбор фактов в Тавуше

Представители аппарата омбудсмена Армении, в связи с информацией, полученной касательно обстрелов азербайджанскими ВС жилых домов, школ, детсадов и пастбищ в приграничных селах Вазашен и Барекамаван Тавушской области, а также учитывая публикации СМИ, 15 сентября посетили район.

Предметом особого внимания стал также пожар, возникший вблизи села Барекамаван: по свидетельству жителей села, пожар напастбищах возник от огня на границе с Азербайджаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Защитника прав человека Армении.

В соответствии с принципами, принятыми в международной практике, состоялись отдельные беседы с руководителем общины, жителями села. Были изучены также последствия произведенных выстрелов.

В ходе работ по сбору фактов, были зафиксированы следы представляющих очевидную угрозу для жизни находившихся в школе и школьном дворе людей, что подтверждает, что выстрелы в направлении села были прицельными.

В результате полученных данных об очевидном нарушении прав человека со стороны азербайджанских ВС, будет составлен специальный доклад для представления соответствующим местным и международным структурам.