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Опубликовано видео горящей бомбы в лондонском метро


На станции Parsons Green лондонского метро произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. Видео публикует BBC News. Cудя по кадрам, каких-либо серьезных повреждений в самом вагоне метро нет. Несколько человек получили ожоги. Полиция расследует произошедшее по статье «Теракт»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 

 



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