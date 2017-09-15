Опубликовано видео горящей бомбы в лондонском метро

На станции Parsons Green лондонского метро произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. Видео публикует BBC News. Cудя по кадрам, каких-либо серьезных повреждений в самом вагоне метро нет. Несколько человек получили ожоги. Полиция расследует произошедшее по статье «Теракт»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.