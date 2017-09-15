Ученые назвали самый смертоносный вирус на Земле

Главным "убийцей" людей является не ВИЧ, вирус бешенства или малярия, а различные штаммы вируса гепатита, ежегодно уносящие жизни более 1,3 миллиона человек, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Подобные выводы вызывают у нас злость, но мы совсем не удивились тому, что гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов", — прокомментировал открытие Чарльз Гор (Charles Gore), президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Каждый год ВОЗ и прочие здравоохранительные службы ООН публикуют в журнале Lancet отчеты, посвященные тому, какие болезни и проблемы со здоровьем сегодня беспокоят человечество и как много лет жизни они отнимают.