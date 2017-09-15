Взорвавшимся в метро Лондона предметом оказалось самодельное взрывное устройство

Скотланд-Ярд подтверждает, что в вагоне лондонского метро в пятницу сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее в британских СМИ появилась фотография предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода. При взрыве, по свидетельствам очевидцев, возник большой огненный шар,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Многие пострадавшие получили ожоги. Другие пострадали от давки, начавшейся среди испуганных взрывом людей. Служба лондонской "Скорой помощи" подтвердила госпитализацию 18 человек, в том числе детей.