Серж Саргсян посетил выставку, посвященную 200-летию Айвазовского

Президент Армении Серж Саргсян 15 сентября посетил Национальную художественную галерею Армениив связи с выставкой “Ованес Айвазовский: Создание”, посвященной 200-летию великого мариниста. На выставке, посредством художественных и графических собраний, а также документов, хранящихся в различных архивах, представлен творческий путь великого художника. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связей с общественностью аппарата президента РА.