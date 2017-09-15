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Серж Саргсян посетил выставку, посвященную 200-летию Айвазовского


Президент Армении Серж Саргсян 15 сентября посетил Национальную художественную галерею Армениив связи с выставкой “Ованес Айвазовский: Создание”, посвященной 200-летию великого мариниста. На выставке, посредством художественных и графических собраний, а также документов, хранящихся в различных архивах, представлен творческий путь великого художника. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связей с общественностью аппарата президента РА.



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