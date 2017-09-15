Ариана Гранде стала новым амбассадором Reebok

Компания Reebok объявляет о сотрудничестве с певицей Арианой Гранде, она стала официальным амбассадором бренда. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении марки, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

«Мы считаем, что потенциал такого сотрудничества безграничен. Ариана внушает уверенность молодому поколению, призывая не бояться рисковать или потерпеть неудачу, двигаться постоянно вперед и не останавливаться, ставить себе цели и разрушать барьеры», — поделились представители компании.

«Как и Reebok, я на стороне тех, кто не боится быть собой, ценит свою индивидуальность и не загоняет себя в рамки шаблонов», — отметила Гранде.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

Ариана Гранде — 23-летняя актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. В ее дискографии три студийных альбома.