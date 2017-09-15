Выставка “Европа в Армении: экспо” поспособствует развитию товарооборота между ЕС и Арменией

С целью увеличения объемов товарооборота между ЕС и Арменией, роста инвестиций, предоставления новых возможностей для экспорта и импорта европейских и армянских компаний, делегация ЕС в Армении, совместно с Европейской бизнес-ассоциацией и Торгово-промышленной палатой ЕС организовали выставку “Европа в Армении: экспо”, которая продлится до 17 сентября. Выставку открыл руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски. Он отметил, что ЕС является одним из основных партнеров Армении в сфере торговли, чему придается большое значение в торговом сотрудничестве стран-членов ЕС и Армении.

“Евросоюз является для Армении самой большой площадкой. Это примечательно, поскольку войти на рынок ЕС значительно труднее, чем на рынок ЕАЭС. Поздравляю армянский бизнес, который может войти на рынок ЕС и получать прибыль. Мы пытаемся помогать. А подобные мероприятия нацелены на то, чтобы и европейские страны, и Армения выиграли от этого”, подеркнул Свитальски.

Как сообщает «Арменпресс», он отметил, что осуществляя коммерческие сделки с ЕС, Армения успешно пользуется Системой обобщенных льгот (GSP+): более 3000 армянских товаров имеют свободный доступ на рынок ЕС.

Выставка проходит при поддержке правительств Армении и стран ЕС. В рамках мероприятия будет проведен бизнес-форум ЕС-Армения-Иран, организованный Фондом развития Армении. Основной темой обсуждений будет создание свободной экономической зоны в Мегри и управление армяно-иранской границей.