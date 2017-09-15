Вучич заявил, что полноправное членство в ЕС - приоритет Сербии
Полноправное членство в Европейском союзе - внешнеполитический приоритет Сербии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу президент Сербии Александр Вучич на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Йоханнесом Ханом.
"Мы считаем, что место всего региона - в ЕС, без включения в ЕС региона Западных Балкан общее экономическое и политическое пространство не будет полным. Полноправное членство в ЕС - наш внешнеполитический приоритет", - передает слова Вучича пресс-служба сербского лидера.
Собеседники также обсудили стартовавший в Сербии общественный диалог по вопросу Косова, который Хан охарактеризовал как "отличную инициативу".
Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич, говоря о вступлении в европейское сообщество, назвал расширение Европейского союза лечебным для организации и заявил, что в случае отказа от политики расширения ЕС начнет медленно умирать.