Тереза Мэй соболезнует раненым во время теракта в лондонском метро

Британский премьер Тереза Мэй выразила соболезнования раненым в результате теракта на станции лондонского метро Parsons Green, где утром в пятницу произошел взрыв, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мои мысли сейчас со всеми ранеными на Parsons Green и с сотрудниками экстренных служб, которые cо всей решительностью реагируют сейчас на этот террористический инцидент", — написала Мэй в микроблоге в Twitter.

Взрыв произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.