Страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии

Россия, Турция и Иран как гаранты перемирия в Сирии объявили о создании четырех зон деэскалации в этой стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

"Объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и в определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо), а также в определенных районах на юге Сирии (на основе инициативы РФ, как гаранта астанинского процесса, с целью обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и продолжать борьбу с терроризмом)", - зачитал Абдрахманов текст совместного заявления стран-гарантов по итогам международной встречи в Астане.

Россия, Турция и Иран как гаранты также создали координационный центр по зонам деэскалации. "[Страны-гаранты] создают Совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил контроля деэскалации в зонах деэскалации", - зачитал Абдрахманов.

Как стало известно, новая встреча по Сирии пройдет в Астане в конце октября.





