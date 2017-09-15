Сурен Караян представил делегации МВФ экономические приоритеты правительства

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян принял делегацию миссии Международного валютного фонда в Армении, возглавляемую руководителем миссии Хоссеином Самиеи.

Как сообщили «Арменпресс» в оделе информации и связей с общественностью министерства, Хоссеин Самиеи предложил министру обсудить приоритеты 5-летнейй программы правительства, в частности, политику обеспечения стабильного экономического роста и продвижения экспорта.

Караян отметил, что стабильный экономический рост должен быть основан на экспорте, и приоритетом правительства является именно продвижение экспорта.

“В этом контексте, мы будем стремиться к продуктивному использованию евразийского рынка, системы GSP+ с ЕС, имеющейся системы GSP с США и другими странами, возможностей зон свободной торговли со странами СНГ”, - сказал Караян.

Министр коснулся также политики привлечения инвестиций, улучшения инвестиционной и бизнес-среды, совершенствования механизмов защиты инвесторов, путем развития вспомогательных инфраструктур.

Руководитель миссии Международного валютного фонда в Армении Хоссеин Самиеи, поблагодарив за комплексное представление, отметил, что для МВФ важно изучить цели, поставленные программой правительства Армении, направления политики экономического роста и развития, с целью формирования новой программы Фонда по сотрудничеству с правительством Армении.