Карен Карапетян обсудил с представителями ИТ-компаний перспективы развития сферы

15 сентября премьер-министр Армении Карен Карапетян провел рабочий завтрак с представителями Союза предприятий информационных технологий, Союза работодателей в сфере информационных и коммуникационных технологий, а также других компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В ходе встречи премьер-министру была представлена лучшая стартап-инициатива. Карапетян предложил гостям в возможно короткие сроки выступить с согласованными предложениями по обеспечению динамического развития сферы, в частности, относительно учебной и других сфер. Собеседники коснулись также деятельности новосозданного фонда “Цифровая Армения”, в контексте формирования повестки дня и участия компаний в ее дальнейшей реализации.