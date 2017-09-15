Ежегодный бизнес-форум ArmTech-17 будет посвящен кибербезопасности

Ежегодный бизнес-форум ArmTech-17 будет в этом году проведен в Ереване 27 сентября. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами министр Транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян сказал,что ежегодно проводимый бизнес-форум стал уже доброй традицией.

“Первая конференция АrmTech была проведена в США. Один год она проводится в Армении, один год за рубежом”, - сказал он. Министр отметил, что бизнес-форум в этом году будет посвящен проблемам кибербезопасности.

По словам исполнительного директора компании “Синопсис-Армения” Овика Мусаеляна, у Армении каждый год есть что сказать. “В начале было опасение, что проведение подобных форумов будет роскошью для такой маленькой страны как Армения, поскольку для этого нужны новые идеи, новые инновационные площадки для привлечения внимания международного технологического сообщества”, - сказал он.

По словам же директора фонда “Инкубатор предприятий” Баграта Енгибаряна, кибербезопасность является для Армении очень важной темой.

“В этом году у нас также много помощников, у нас будут гостить представители с мировым именем”, - отметил Енгибарян.