Подписание нового соглашения ЕС-Армения даст более широкие возможности армянскому бизнесу

Намеченное к подписанию соглашение Армения-Евросоюз облегчит экспорт сельхозпродукции Армении в европейские страны. Как сообщает “Арменпресс”, об этом заявил руководитель отдела Главного управления коммерции Европейской комиссии Петр Сурмелис в ходе коммерческой и инвестиционной выставки ЕС “Европа в Армении”, организованной в центре “Ереван-экспо” делегацией ЕС в Армении и действующей в Армении торгово-промышленной палатой ЕС.

“Намеченное к подписанию новое соглашение даст армянскому бизнесу новые условия. Оно даст возможность развить сельское хозяйство Армении, укрепит представление армянской сельхозпродукции в европейских странах. Мы также намерены улучшить инвестиционную среду в Армении, что даст возможность развить внутренний бизнес, а также улучшить рынок экспорта. Одним из направлений улучшения бизнес-среды является улучшение обстановки с госзакупами, и в этом соглашении у нас есть специальные условия и положения, которые дадут возможность сделать процесс госзакупа простым и прозрачным”, - сказал он.

По словам Сурмелиса, другим важным фактором является реформирование конкурентной среды. Он отметил, что соглашение предусматривает создание органа, который займется конкурентной средой.

“Конкуренция должна быть справедливой, и других правил игры быть не должно. В этом документе мы прдусматриваем специальные условия, касающиеся государственных предприятий, чтобы они играли по тем же условиям, что и другие игроки рынка”, заключил Сурмелис.