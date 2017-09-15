Глава фракции АРФД в Национальном собрании Армен Рустамян представил результаты сотрудничества с РПА. Он подчеркнул, что в результате резко изменились подходы к проблеме Арцаха, к армяно-турецким отношениям.

“Изменения произошли и в работе правительства. Оно стало намного более прозрачным и подотчетным”, - передает «Арменпресс» слова А. Рустамяна.

Депутат видит серьезные изменения и в работе налоговых и таможенных органов.

сказал руководитель фракции “Дашнакцуцюн.