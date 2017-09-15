Армен Рустамян представил результаты сотрудничества с РПА
13:30, 15 Сентябрь, 2017
Глава фракции АРФД в Национальном собрании Армен Рустамян представил результаты сотрудничества с РПА. Он подчеркнул, что в результате резко изменились подходы к проблеме Арцаха, к армяно-турецким отношениям.
“Изменения произошли и в работе правительства. Оно стало намного более прозрачным и подотчетным”, - передает «Арменпресс» слова А. Рустамяна.
Депутат видит серьезные изменения и в работе налоговых и таможенных органов.«Почти на 50% уменьшились проверки, в то же время выросли налоговые поступления. Есть предпосылки к тому, что мы постепенно сможем решить те проблемы, которые беспокоят людей. У нас есть способы их решения. Пока ничего лучше не предложено. Только говорят: “вот я приду и все решу”. Мы таких много видели. Мы верим в систематические и продуманные реформы”, – сказал руководитель фракции “Дашнакцуцюн.