Крокодил на Шри-Ланке растерзал британского журналиста

Британский журналист Пол МакКлин (Paul McClean), работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает New York Post.

25-летний выпускник Оксфордского университета находился в отпуске вместе с друзьями. Мужчина отошел к ближайшей лагуне помыть руки. По предварительным данным, животное схватило МакКлина, когда он опустил их в воду.

По словам очевидцев, они видели как рептилия утащила под воду «размахивающего руками и ногами мужчину».

Журналист пропал в лагуне Элефант-Рок, неподалеку от пляжа, популярного у серфингистов. «Это первое известное мне нападение крокодила на Шри-Ланке. Сюда ходят как туристы, так и местные жители. Пляж считается прекрасным уединенным и безопасным местом», — рассказал один из очевидцев.