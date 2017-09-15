Лица, совершившие убийство в центре Еревана, несколько часов поджидали жертв

Благодаря немедленным следственным действиям, предпринятым Главным управлением по особо важным делам СК РА, убийство возле Вернисажа раскрыто: установлены лица, подозреваемые в преступлении, а также источник приобретения автомобиля, Трое привлечены в качестве обвиняемых, объявлен их розыск. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью СК.

14 сентября 2017 г было получено сообщение о выстрелах в Ереване возле Вернисажа. На место происшествия выехала опергруппа. Выяснилось, что стреляли возле гостиницы по адресу Анрапетуцян 48. От полученных ранений Гагик Мовсисян, 1974 года рождения, скончался, Ваагн Абгарян, 1978 г рождения, доставлен в медцентр с пулевыми ранениями.

В ходе следственных действий выяснилось, что убийство было запланировано, выявлен круг подозреваемых, среди них – два жителя г. Алаверды и один – из Еревана.

Эти трое вошли в сговор с целью убийства жителя Алаверды В. Абгаряна и сопровождающих его лиц и, выяснив, что они находятся в гостиничном комплексе по улице Анрапетуцян 48, 14 сентября с 6:30 стали ждать их появления в засаде на автостоянке напротив гостиницы.

В 13:25, увидев выходящих жертв, убийцы вышли из автомобиля и, способом, опасным для жизни окружающих, расстреляли В. Абгаряна и его спутников прямо перед гостиницей. Г. Мосинян погиб на месте, а В. Абгарян был переправлен в медцентр.

На основе полученных доказательств следователь вынес решение о привлечении к ответственности в качвстве обвиняемых по нескольким статьям УК А. Блбуляна, А. Карадавидова и Р. Хачатряна. В их отношении принята мера пресечения в виде ареста и все объявлены в розыск.

Предпринимаются действия по выявлению всех обстоятельств преступления, обеспечения полного и всестороннего расследования, соответствующим органам полиции поручено принять все меры по обнаружению и задержанию преступников.

Примечание: подозреваемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, определенном УПК РА, после вступления приговора суда в законную силу.