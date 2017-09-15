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В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек


Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская радиостанция LBC.

Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.

Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.

Газета The Independent опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался, - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.

Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.

 

 

 



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