В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек
13:19, 15 Сентябрь, 2017
Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская радиостанция LBC.
Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.
Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.
Газета The Independent опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался, - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.
Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.