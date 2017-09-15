Экс-генсек ООН Пан Ги Мун согласился на пост главы комитета по этике МОК

Бывший генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун заявил, что "смиренно принимает" избрание его новым председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает МИД Южной Кореи, гражданином которой является дипломат.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Пан Ги Мун был избран на этот пост в четверг на 131-й сессии МОК в столице Перу Лиме.

"Смиренно принимаю назначение председателем комиссии по этике МОК, давайте вместе приложим усилия к тому, чтобы использовать безграничные возможности спорта и сделать мир, в котором уважались и защищались бы права человека", — приводит южнокорейский МИД слова Пан Ги Муна.

Пан Ги Мун будет руководить комиссией по этике МОК до 2021 года. Он занимал пост генсека ООН с января 2007 года по декабрь 2016 года.