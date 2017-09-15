ЕС запретил ввозить из КНДР уголь, железную руду, свинец и морепродукты

Европейский союз ужесточил санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с новой резолюцией Совета безопасности ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Теперь граждане КНДР не смогут получать разрешения на работу в странах Евросоюза.

Кроме того, Евросоюз вводит полный запрет на ввоз из Северной Кореи угля, железной руды, морепродуктов, свинца и свинцовых руд, говорится в сообщении Совета ЕС.

Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.