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В лондонском метро прогремел взрыв


Взрыв произошел на станции лондонского метро Parsons Green, в результате чего некоторые пассажиры получили ожоги. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

В полиции британской столицы подтвердили, что получили сообщение об инциденте, обстоятельства которого в данный момент изучают сотрудники правоохранительных органов. Согласно фотографиям, опубликованным газетой The Sun, взрыв и последующее возгорание произошли в белом ведре, которое в пакете находилось в вагоне поезда. На снимке видно, что внутренняя обшивка вагона не повреждена, однако вокруг подозрительного предмета разбросаны личные вещи пассажиров.

Сколько всего пострадавших в результате инцидента, неизвестно. На месте присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.



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