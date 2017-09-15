В лондонском метро прогремел взрыв

Взрыв произошел на станции лондонского метро Parsons Green, в результате чего некоторые пассажиры получили ожоги. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

В полиции британской столицы подтвердили, что получили сообщение об инциденте, обстоятельства которого в данный момент изучают сотрудники правоохранительных органов. Согласно фотографиям, опубликованным газетой The Sun, взрыв и последующее возгорание произошли в белом ведре, которое в пакете находилось в вагоне поезда. На снимке видно, что внутренняя обшивка вагона не повреждена, однако вокруг подозрительного предмета разбросаны личные вещи пассажиров.

Сколько всего пострадавших в результате инцидента, неизвестно. На месте присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.