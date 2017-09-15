Власти Каталонии направили письмо премьеру и королю Испании с призывом к диалогу

Каталонские власти направили письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою и королю Филиппу VI с призывом к диалогу для урегулирования ситуации в автономном сообществе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в пятницу радиостанция RAC 1.

По ее информации, под посланием подписались глава Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также мэр Барселоны Ада Колау. В письме предлагается договориться, как каталонцы могут провести референдум о независимости. По мнению региональных властей, плебисцит необходим, чтобы "услышать голос граждан".

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который Мадрид считает незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, Пучдемон утверждает, что плебисцит состоится. Мадрид настаивает на обратном.





