Никол Пашинян считает инициативу выхода РА из ЕАЭС средством начать общественное обсуждение этой темы

“Инициатива выхода Армении из ЕАЭС – средство для начала общественного обсуждения этой темы”, - заявил во время блиц-интервью в НС журналистам руководитель фракции “Елк” Никол Пашинян.

«Я думаю, что у нас получается начать диалог с обществом на эту тему, потому что все СМИ говорят об этом”, - передает «Арменпресс» слова политика.

Он добавил, что уже получают отклики из России и других стран ЕАЭС. “Мы начали процесс, и у нас есть все рычаги для его продолжения”, - сказал глава фракции.