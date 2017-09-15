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Никол Пашинян считает инициативу выхода РА из ЕАЭС средством начать общественное обсуждение этой темы


“Инициатива выхода Армении из ЕАЭС – средство для начала общественного обсуждения этой темы”, - заявил во время блиц-интервью в НС журналистам руководитель фракции “Елк” Никол Пашинян.

«Я думаю, что у нас получается начать  диалог с обществом на эту тему, потому что все СМИ говорят об этом”, - передает   «Арменпресс»  слова политика.

Он добавил, что уже получают отклики из России и других стран ЕАЭС. “Мы начали процесс, и у нас есть все рычаги для его продолжения”, - сказал глава фракции.

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