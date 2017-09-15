Итальянские и голландские компании помогут внедрению новейших технологий в сельское хозяйство Арменииամօգտագործել

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян накануне принял представителей известных итальянских фирм “Лукини”, Валенте”, “Тераспе’, “Салви”, “Фрут контрол”, “Эдвайс консалтинг”, голландской “Хордилайф” и их армянских партнеров, представителей “Экошин груп” для обсуждения возможностей сотрудничества в ряде программ. Компании занимаются тепличным хозяйством, противоградовой защитой, производством новейших холодильников и т.п.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Минсельхоза.

Министр сообщил, что с 2018 г в стране запускаются программы развития промышленного сельского хозяйства, в рамках которых фермерам будут предоставлены льготные кредиты, в частности, для систем капельного орошения, закупки противоградовых сетей, закладки интенсивных садов.

Обсуждается также возможность разработки программ развития тепличного и холодильного хозяйств.

“Армения известна своими плодами и овощами. У нас благоприятные возможности для развития теплиц и большой рынок в странах ЕАЭС, есть земельные площади под эти технологии. Разрабатываемые программы – хорошая и взаимовыгодная основа для сотрудничества” – отметим министр.

Гости поблагодарили за прием и подчеркнули, что готовы передать свой многолетний опыт, консультировать местных специалистов и фермеров, сотрудничать со своими армянскими партнерами.

Представитель компании “Лукини” добавил, что они уже реализуют в Армении опытные программы – в Раздане построена показательная теплица европейского производства.

Министр, в свою очередь, поблагодарил гостей за помощь и выразил надежду, что это сотрудничество окажется полезным для обеспечения роста садоводства и производства фруктов и овощей.

Во время встречи обсуждались также вопросы создания учебных центров, закладки саженцевого хозяйства и другие.