Парламент Перу выразил вотум недоверия правительству страны, что обязывает подать в отставку весь кабинет во главе с премьер-министром Фернандо Савалой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило в пятницу агентство EFE, депутаты приняли это решение по инициативе партии "Народная сила", которая располагает абсолютным большинством в законодательном органе страны.

Дебаты насчет объявления вотума недоверия правительству продолжались более семи часов, а по его итогам большинство поддержало предложение, выдвинутое фракцией во главе с Кейко Фухимори - дочерью отбывающего тюремное наказание экс-президента Перу Альберто Фухимори. В соответствии с действующим законодательством, президенту страны Педро Пабло Кучински предстоит в течение 72 часов сформировать новый состав правительства и представить его на утверждение парламента.



